WSJ: секретная система ВМС США зафиксировала взрыв батискафа «Титан» после потери связи с ним

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане уже через несколько часов после потери связи с ним, об этом пишет амеркианская газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на представителя флота.

— ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал батискаф, когда связь была потеряна, — приводит издание слова высокопоставленного представителя флота.

Как пишет газета, американские военные почти сразу после того, как стало известно о потере связи с аппаратом, приступили к его поиску при помощи «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок».

Название этой системы не раскрывается «из соображений национальной безопасности» США. Вскоре после начала работы американская система зафиксировала, предположительно, звук имплозии рядом с местом, где в четверг были обнаружены обломки батискафа, указывает издание.

Береговая охрана США накануне ночью подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан», обнаруженные обломки принадлежат ему. Они свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, указали в береговой охране. Компания-оператор «Титана» заявила, что пять человек, находящихся на борту, скорее всего, погибли.

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Илина Хакимова