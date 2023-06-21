Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился до 0,31%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане продолжает снижаться. В мае 2023 года он составил 0,31%, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

Самый высокий среди 45 муниципалитетов Татарстана уровень регистрируемой безработицы в конце весны зафиксировали в Нижнекамском районе. Он составил 0,54%. Для сравнения, в марте он оценивался в 0,58%.

В топ-3 по уровню регистрируемой безработицы в Татарстане в мае также вошли Сармановский и Сабинский районы. В них показатели составили 0,42% и 0,41% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Верхнеуслонском районе Татарстана, в Казани и в Муслюмовском районе республики уровень регистрируемой безработицы в мае составил 0,39%. Следом идет Елабужский район (0,37%), Бавлинский район (0,33%), Черемшанский район (0,32%) и Высокогорский район (0,31%).



Напомним, в марте 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,34%. Самый высокий показатель был в Нижнекамском, Тюлячинском и Верхнеуслонском районе.



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Татьяна Демина