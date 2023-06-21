Рабочие возвели каркас под кровлю в доме на Чехова в Казани, где произошел пожар — видео

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (пожар в доме по ул. Чехова 14 июня)

В доме на улице Чехова 8/2, в Казани, в котором вечером 14 июня произошел пожар на последнем, пятом этаже, продолжают восстанавливать крышу. Сегодня рабочие возвели каркас под кровлю, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Ремонтом занимается бригада из 21 человека. Как пояснили телеканалу строители, конструкцию начали собирать позавчера. Дом восстанавливают за счет средств исполкома города.

В доме 66 квартир, проживает 142 человека. Пока в дом вернулись лишь владельцы квартир на нижних этажах, которые меньше пострадали от пожара. Сейчас заселено 33 человека — это 22 квартиры.

Напомним, площадь пожара на крыше дома по ул. Чехова превышала 1 тысячу «квадратов». В его тушении участвовали 62 специалиста и 12 единиц техники. Жильцов дома в тот же день эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Пострадавших не было.

Причины пожара пока выясняются. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. Завершить основной ремонт в доме ул. Чехова, 8/2 должны до 7 июля. Сегодня власти города сообщили, что кровлю дома очистили.

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Маргарита Головатенко