В Пестречинском районе Татарстана закрыли начальную школу
Исполком Пестречинского района Татарстана ликвидировал Карповскую начальную общеобразовательную школу — филиал Кулаевской СОШ. Решение приняли «в целях обеспечения высокого качества образования и повышения эффективности деятельности отрасли «образование».
Сокращанию подлежит должность учителя. Уборщика производственных и служебных помещений переводят на работу в Кулаевскую среднюю школу.
Замруководителя исполкома Пестречинского района республики Азат Шайхисламов возглавил ликвидационную комиссию. В нее также включили директора Кулаевской СОШ Светлану Осипову.
Карповская начальная школа находится в селе Карповка в здании на ул. Советской, 22. Согласно данным портала «Электронное образование Республики Татарстан», в ней работали два учителя и учились 12 учеников.
Напомним, в Пестречинском районе Татарстана также ликвидировали Кибячинскую основную общеобразовательную школу. Она работала с 1986 года.
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