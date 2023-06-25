В Пестречинском районе Татарстана закрыли начальную школу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Пестречинского района Татарстана ликвидировал Карповскую начальную общеобразовательную школу — филиал Кулаевской СОШ. Решение приняли «в целях обеспечения высокого качества образования и повышения эффективности деятельности отрасли «образование».



Сокращанию подлежит должность учителя. Уборщика производственных и служебных помещений переводят на работу в Кулаевскую среднюю школу.



Замруководителя исполкома Пестречинского района республики Азат Шайхисламов возглавил ликвидационную комиссию. В нее также включили директора Кулаевской СОШ Светлану Осипову.

скриншот realnoevremya.ru страницы портала edu.tatar.ru

Карповская начальная школа находится в селе Карповка в здании на ул. Советской, 22. Согласно данным портала «Электронное образование Республики Татарстан», в ней работали два учителя и учились 12 учеников.



Напомним, в Пестречинском районе Татарстана также ликвидировали Кибячинскую основную общеобразовательную школу. Она работала с 1986 года.



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Татьяна Демина