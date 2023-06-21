В Пестречинском районе Татарстана ликвидировали школу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

МБОУ «Кибячинская основная общеобразовательная школа» в селе Кибячи Пестречинского района Татарстана ликвидировано. Решение приято исполкомом муниципалитета «в целях обеспечения высокого качества образования и повышения эффективности деятельности отрасли «образование».

Сокращается «педагогический состав в количестве штатных единиц 6,94 ставки». В школе также работал сторож, три машиниста котельной шестого разряда, уборщик, библиотекарь на 0,25 ставки, повар 4-5 разряда и специалист по комплексному обслуживанию на полставки.

Ликвидационную комиссию возглавил заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Татарстана Азат Шайхисламов. Всего в нее включили шесть человек, в том числе директора Кибячинской основной школы Михаила Барматунова.

скриншот realnoevremya.ru страницы портала edu.tatar.ru

Согласно данным портала «Электронное образование Республики Татарстан», Кибячинская основная общеобразовательная школа основана в 1986 году. В ней преподавали шесть учителей.

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Татьяна Демина