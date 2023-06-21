На подлете к военным складам в Подмосковье упали 2 беспилотника

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На подлете к военным складам в Подмосковье упали два беспилотника. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5.30 и 5.50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных, — отметил он в своем telegram-канале.

Он также добавил, что обломки дронов найдены. На месте работают спецслужбы, территория оцеплена.



11 июня в Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника. Накануне губернатор сообщал о падении беспилотника в деревне Стрелковка Жуковского района, благо, там также обошлось без пострадавших.

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Елизавета Пуншева