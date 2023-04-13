На квартиру в Казани деньги откладывать придется 7 лет, не тратя зарплату ни на что другое

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Центробанке подсчитали, что россиянину нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке, и при этом «не пить, не есть». О снижении доступности жилья в стране заявляли и в Фонде «Институт экономики города».



Аналитическая служба «Реального времени» составила свой рейтинг доступности жилья по регионам России на основе данных Росстата, Института экономики города и сервиса «Домклик» (средние рыночные цены).

Так, Казанская агломерация оказалась на нижних строчках — на 16-м месте из 17 — с отметкой «Жилье существенно недоступно».

Среднемесячная заработная плата 53,6 тыс. рублей, а стоимость одного квадратного метра — 165,1 тыс. рублей. Таким образом, копить на жилье казанцам придется около 7 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ниже Казани, на последнем месте, оказалась Санкт-Петербургская агломерация со средней зарплатой в 80,1 тыс. рублей и стоимостью одного кв. метра в 256,4 тыс. рублей. Московская агломерация занимает 13-е место с показателями 111,9 тыс. рублей и 311,3 тыс. руб. соответственно.

Быстрее всех смогут приобрести квартиру жители Красноярска и Саратова: в среднем, им понадобится на это около 4 лет.

Подробнее о том, почему жилье в столице Татарстана остается малодоступным и какие варианты решения проблемы предлагают сами девелоперы и участники рынка недвижимости, — в нашем материале.

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Илина Хакимова