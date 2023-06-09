В Казани 100 баллов на ЕГЭ получил 41 ученик

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 100 баллов на ЕГЭ получил 41 ученик, сообщили в управлении образования города.



Абсолютное большинство максимальных результатов учащиеся набрали по литературе — 31. Еще девять 100-балльных результатов — по химии, один — по географии.

Сдать ЕГЭ предстоит еще 3,5 тыс. учеников. До 20 июня пройдут экзамены по биологии, устным и письменным языковым предметам, информатике.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году выпускники татарстанских школ набрали 218 стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. Больше стобалльников среди сдающих русский язык — 88 человек. На втором месте ЕГЭ по литературе — 39 стобалльников, на третьем — экзамен по химии, где наивысший результат продемонстрировали 24 выпускника.

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Маргарита Головатенко