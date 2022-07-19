Почти 220 выпускников школ Татарстана сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Максим Платонов (архив)

По результатам Единого государственного экзамена 218 выпускников школ Татарстана получили по разным предметам по 100 баллов. Больше всего такой показатель по русскому языку — максимум набрали 88 человек.

На втором месте ЕГЭ по литературе — здесь 39 стобалльников, на третьем — экзамен по химии, где наивысший результат продемонстрировали 24 выпускника, сообщили в Минобрнауки Татарстана.

100 баллов по одному предмету у 190 человек. Из них 132 выпускника удостоены медали «За особые успехи в учении». 14 человек «заработали» за два ЕГЭ по 200 баллов (в 2021 году — 11 человек).

В августе всех их ждет традиционная единовременная премия: за 100 баллов по одному предмету выпускникам выплатят 15 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей — двухсотбалльникам.

Кроме этого, выпускники, получившие по 200 баллов, смогут пообщаться с президентом Татарстана. Встреча запланирована на 19 августа в рамках традиционной итоговой педконференции, которая в этом году пройдет в Зеленодольске.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году ЕГЭ в Татарстане сдавали 17 452 человека. Из них 16 153 — выпускники текущего года.

Аттестат о среднем образовании по итогам Единого государственного экзамена в Татарстане не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Им предстоит пересдача в сентябре.



В Минобрнауки Татарстана обратили внимание, что выпускники республиканских школ в очередной раз продемонстрировали низкий уровень знаний по химии, биологии и обществознанию. Численность несдавших ЕГЭ по этим предметам растет.



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Ангелина Панченко