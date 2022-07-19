Почти 220 выпускников школ Татарстана сдали ЕГЭ на 100 баллов
По результатам Единого государственного экзамена 218 выпускников школ Татарстана получили по разным предметам по 100 баллов. Больше всего такой показатель по русскому языку — максимум набрали 88 человек.
На втором месте ЕГЭ по литературе — здесь 39 стобалльников, на третьем — экзамен по химии, где наивысший результат продемонстрировали 24 выпускника, сообщили в Минобрнауки Татарстана.
100 баллов по одному предмету у 190 человек. Из них 132 выпускника удостоены медали «За особые успехи в учении». 14 человек «заработали» за два ЕГЭ по 200 баллов (в 2021 году — 11 человек).
В августе всех их ждет традиционная единовременная премия: за 100 баллов по одному предмету выпускникам выплатят 15 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей — двухсотбалльникам.
Кроме этого, выпускники, получившие по 200 баллов, смогут пообщаться с президентом Татарстана. Встреча запланирована на 19 августа в рамках традиционной итоговой педконференции, которая в этом году пройдет в Зеленодольске.
В 2022 году ЕГЭ в Татарстане сдавали 17 452 человека. Из них 16 153 — выпускники текущего года.
Аттестат о среднем образовании по итогам Единого государственного экзамена в Татарстане не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Им предстоит пересдача в сентябре.
В Минобрнауки Татарстана обратили внимание, что выпускники республиканских школ в очередной раз продемонстрировали низкий уровень знаний по химии, биологии и обществознанию. Численность несдавших ЕГЭ по этим предметам растет.
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