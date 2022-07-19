Аттестат по итогам ЕГЭ не смогли получить почти 80 одиннадцатиклассников Татарстана

Фото: Максим Платонов

Аттестат о среднем образовании по итогам единого государственного экзамена в Татарстане не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Всем им предстоит пересдача в сентябре. 64 ученикам предстоит повторно сдать госэкзамен по математике, остальным из них по русскому языку.



В этом году ЕГЭ сдавали 17 452 человека, из которых 16 153 — выпускники текущего года.

По оценке главы Минобрнауки Татарстана Ильсура Хадиуллина, среди татарстанских выпускников понизился средний балл по русскому языку, физике, биологии, информатике, географии и литературе. Повышение среднего балла одиннадцатиклассники продемонстрировали по профильной математике, химии, истории, английскому языку и обществознанию. Такая тенденция, отметил министр, наблюдается в целом по России.

Фото: Максим Платонов

— Ситуация связана с обновлением содержания контрольно-измерительных материалов и неполной готовностью выпускников к реализации деятельностного подхода, — озвучил Хадиуллин главную причину падения результативности итогов обучения.

Напомним, в Татарстане 177 выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по информатике. Экзамен сдавали 2 615 выпускников текущего года. Средний балл составил 67,87.



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Ангелина Панченко