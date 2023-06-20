В Казани пройдет мастер-класс по строительству Великой Китайской стены

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на празднике китайских драконьих лодок планируют провести мастер-класс по строительству Великой Китайской стены. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Она у нас будет условная. Мы ни китайскую, ни немецкую, никакие стены не будем пытаться воздвигнуть, но воссоздать ту Китайскую стену попытаться красиво и объяснить детям, что такое Китайская стена, для чего она была нужна Китаю, от кого они защищались, мы хотели бы это просто показать, — объяснил он.

Также запланированы мастер-классы по приготовлению китайской еды и написанию иероглифов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Праздник китайских драконьих лодок в Казани пройдет 25 июня в Центре гребных видов спорта. В нем примут участие 20 команд. Все пройдут дистанцию 200 метров.



В Татарстане праздник драконьих лодок получил название «китайский Сабантуй». Его организуют для знакомства татарстанцев с культурой и традициями КНР. В Китае этот день считается началом лета. Празднику более 2 тысяч лет, он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина