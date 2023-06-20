В празднике китайских драконьих лодок в Казани примут участие 20 команд

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани 25 июня в Центре гребных видов спорта пройдет праздник китайских драконьих лодок, в котором примут участие 20 команд. Об этом рассказал директор Федерации гребли на байдарках и каноэ Татарстана.

— Все будут проходить дистанцию 200 метров. Будет Олимпийская система, то есть предварительные заезды, лучшие попадают в полуфинальные заезды, и уже из полуфинала в финал, — добавил он.

Команды на празднике будут представлены 20 предприятиями. Среди них СИБУР, «Сетевая компания», Завод стеклопластиковых труб, «Химград», «Нэфис Косметикс», «Автокама», «Елабужский аккумуляторный завод», ООО «Ника», «Медкам», ГК «Альфа», ООО «Кориб» и так далее. Также в празднике примут участие коллективы Министерства промышленности и торговли Татарстана, республиканского Клуба предпринимателей, Иннополиса, Сбербанка и «Мегастроя».



Первый заезд на драконьих лодках начнется в 11 часов. Параллельно с «Кубком Дракона» пройдет Кубок Татарстана по гребле на байдарках и каноэ.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, праздник драконьих лодок получил название «китайский Сабантуй». Его организуют для знакомства жителей Татарстана с культурой и традициями КНР. В Китае этот день считается началом лета. Празднику более 2 тысяч лет, он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Татьяна Демина