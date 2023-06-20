Заболеваемость коронавирусом в Татарстане сократилась на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане продолжает сокращаться. Количество выявленных с 12 по 18 июня случаев заражения оказалось на 5% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба.

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане по сравнению с предшествующей семидневкой снизилось на 40%. С 12 по 18 июня в больницы попали 18 человек, что на 12 меньше, чем за предшествующие семь дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 12 по 18 июня коронавирус подтвердился у 96 татарстанцев. С 5 по 11 июня COVID-19 выявили у 101 жителя республики. Всего зарегистрировано 206 207 случаев COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина