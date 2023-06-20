Новости общества

13:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За неделю в Татарстане выявили 96 новых случаев коронавируса

12:04, 20.06.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За неделю в Татарстане выявили 96 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 12 по 18 июня коронавирус подтвердился у 96 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 207 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за неделю 18 заболевших татарстанцев. Вылечились от коронавируса еще 66 человек, всего с начала пандемии — 203 808.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

За 24-ю неделю 2023 года — с 12 по 18 июня — в Татарстане провели 42 745 тестов на коронавирус. Всего в республике выполнено 9 297 999 лабораторных исследований на COVID-19.

Напомним, с 5 по 11 июня коронавирус подтвердился у 101 татарстанца. Госпитализировали за этот период 30 заболевших, вылечились — 62 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также