За неделю в Татарстане выявили 96 новых случаев коронавируса
В Татарстане с 12 по 18 июня коронавирус подтвердился у 96 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 207 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.
Госпитализировали за неделю 18 заболевших татарстанцев. Вылечились от коронавируса еще 66 человек, всего с начала пандемии — 203 808.
Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
За 24-ю неделю 2023 года — с 12 по 18 июня — в Татарстане провели 42 745 тестов на коронавирус. Всего в республике выполнено 9 297 999 лабораторных исследований на COVID-19.
Напомним, с 5 по 11 июня коронавирус подтвердился у 101 татарстанца. Госпитализировали за этот период 30 заболевших, вылечились — 62 человека.
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