Флаг Татарстана подняли на самую высокую гору Северной Америки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Искандером Шафигуллиным

Флаг Татарстана подняли на высочайшую вершину Северной Америки — гору Денали в штате Аляска (США). Об этом «Реальному времени» рассказал уроженец республики Искандер Шафигуллин.

— Скорее всего, наш флаг на этой горе впервые. Также вероятно, что я являюсь первым татарином, зашедшим на эту вершину. Гора очень сложная для восхождения, в год поднимаются всего примерно 500 человек, — рассказал он нам.

Денали — это двуглавая гора на юге центральной части Аляски. Ее высота — 6 190 метров. Она входит в программу «7 вершин мира». Выше нее только горы Эверест (8 848 метров) и Аконкагуа (6 194 метра).

В августе 2021 года муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поднял флаг республике на Эльбрусе. Он поднялся на высоту 5 642 метра.



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Айрат Назипов