Муфтий Татарстана поднял флаг республики на Эльбрусе

В воскресенье, в Международный день альпинизма, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин совершил восхождение на гору Эльбрус. В состав межконфессиональной группы вошли православные и мусульманские деятели Татарстана.



«Пожалуй, это первое в России межконфессиональное восхождение на самую высокую горную вершину Европы», — отметил муфтий.

Камиль хазрат поднялся на высоту 5 642 метра.

В январе Камиль хазрат Самигуллин поднялся на Эльбрус с флагом Татарстана, когда находился на спортивном сборе российских джитсеров.

Маргарита Головатенко