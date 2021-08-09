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Муфтий Татарстана поднял флаг республики на Эльбрусе

08:37, 09.08.2021
Муфтий Татарстана поднял флаг республики на Эльбрусе
Фото: instagram.com

В воскресенье, в Международный день альпинизма, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин совершил восхождение на гору Эльбрус. В состав межконфессиональной группы вошли православные и мусульманские деятели Татарстана.

«Пожалуй, это первое в России межконфессиональное восхождение на самую высокую горную вершину Европы», — отметил муфтий.

Камиль хазрат поднялся на высоту 5 642 метра.

В январе Камиль хазрат Самигуллин поднялся на Эльбрус с флагом Татарстана, когда находился на спортивном сборе российских джитсеров.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
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