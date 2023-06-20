Прокуратура Татарстана проверит информацию о запертом в подсобке частного детсада ребенке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Татарстана проверит появившуюся информацию о ребенке, которого заперли в подсобке частного сада в Пестречинском районе республики. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Прокурору Пестречинского района поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования, — говорится в сообщении.

Предположительно, инцидент произошел в ЖК «Светлый».

Месяц назад прокуратура Татарстана организовала проверку информации об избиении ребенка в казанском детсаду. Отмечалось, что воспитательница якобы намеренно ударила маленькую девочку из-за ее кашля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов