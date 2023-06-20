Прокуратура Татарстана проверит информацию о запертом в подсобке частного детсада ребенке
Прокуратура Татарстана проверит появившуюся информацию о ребенке, которого заперли в подсобке частного сада в Пестречинском районе республики. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
— Прокурору Пестречинского района поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования, — говорится в сообщении.
Предположительно, инцидент произошел в ЖК «Светлый».
Месяц назад прокуратура Татарстана организовала проверку информации об избиении ребенка в казанском детсаду. Отмечалось, что воспитательница якобы намеренно ударила маленькую девочку из-за ее кашля.
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