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Прокуратура Татарстана проверит информацию о запертом в подсобке частного детсада ребенке

09:59, 20.06.2023
Прокуратура Татарстана проверит информацию о запертом в подсобке частного детсада ребенке
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Татарстана проверит появившуюся информацию о ребенке, которого заперли в подсобке частного сада в Пестречинском районе республики. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Прокурору Пестречинского района поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования, — говорится в сообщении.

Предположительно, инцидент произошел в ЖК «Светлый».

Месяц назад прокуратура Татарстана организовала проверку информации об избиении ребенка в казанском детсаду. Отмечалось, что воспитательница якобы намеренно ударила маленькую девочку из-за ее кашля.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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