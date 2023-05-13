Прокуратура Татарстана проверяет информацию об избиении ребенка в казанском детсаду

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об избиении ребенка в казанском детсаду. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он уточнил, что надзорные мероприятия проводит прокуратура Приволжского района Казани. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Информация об избиении ребенка в детском саду опубликовал telegram-канал «ВКазани Поймут». В публикации отмечалось, что инцидент произошел в частном детсаду. Воспитательница якобы намеренно ударила маленькую девочку из-за ее кашля.

Месяц назад следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обвинение в избиении девочки предъявили 69-летней воспитательнице МАДОУ «Детский сад №2 «Золотая рыбка».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов