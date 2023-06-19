В Казани в пятый раз пройдет сбор подарков на Сабантуй

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани в пятницу, 23 июня, пройдет традиционный сбор подарков на Сабантуй, который охватит центральные улицы города. Об этом рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

— В этом году сбор подарков у нас пятый, юбилейный. В этом году нас поддержало правительство нашей республики, — сообщил он.

Первая локация — площадь 1 Мая, куда прибудут две повозки. В 11 часов планируется заезд на территорию Казанского Кремля.

— Естественно, первые подарки на Сабантуй мы хотели получить от руководителя нашей республики Рустама Нургалиевича, — сказал Зуфар Гаязов. По его словам, три года Рустам Минниханов «от себя лично» передает презенты.

Затем повозку встретят в мечети Кул-Шариф, в мэрии Казани. Рестораторы на повозке также проедутся по ул. Баумана, где, как заявил Зуфар Гаязов, есть много желающих принять участие в сборе подарков.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вторая локация — на площади Свободы. Там Министерство культуры Татарстана подготовит программу. Третья локация — «Туган Авылым», четвертая — Старо-Татарская слобода. Все повозки по завершении маршрутов соберутся у театра Камала, около которого в 13.00 пройдет представление.

— В целом у нас задействуется около 7 повозок лощадиных. Все вопросы по безопасности мы согласовали с ГИБДД, — сказал Зуфар Гаязов.

С улицы Баумана повозка выйдет на ул. Пушкина и отправится к театру Камала. Туда она прибудет примерно в 12.00-12.30.

Сабантуй в Казани пройдет в субботу, 24 июня. Его отметят на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».

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Татьяна Демина