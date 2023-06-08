В Казани утвердили план подготовки и проведения Сабантуя

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком столицы Татарстана утвердил план подготовки и проведения татарского народного праздника Сабантуй. Его отметят 24 июня на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».

В плане подготовки и проведения Сабантуя 28 мероприятий. На 9 июня назначена подготовка сценария, текста пригласительных билетов и программы праздника, составление списка приглашаемых гостей, а также разработка эскизов и изготовление бланков приглашений и их рассылка.

15 июня планируется провести комплекс мероприятий по благоустройству и оформлению мест проведения Сабантуя, изготовить тематическое оборудование, установить спортивные сооружения и аттракционы. 19 июня намерены провести дезинсекцию и дезакаризацию в местах проведения праздника.

Образован также оргкомитет по подготовке и проведению Сабантуя. Его возглавляет руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Всего в оргкомитет вошли 30 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Главам районов Казани, на территории которых состоятся Сабантуи, поручено организовать в местах проведения праздника торговлю промышленными и продовольственными товарами, изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией и проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. В течение двух недель после праздника площадки должны привести в надлежащее санитарное состояние.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Сабантуев, покроют за счет средств, предусмотренных в сметах расходов на 2023 год соответствующих городских служб, а также денег от спонсоров и иных внебюджетных источников. Потратят также финансы, поступившие на эти цели из бюджета Татарстана.

Напомним, организацией и проведением Сабантуев в Казани займутся две местные компании — «Дирекция культурных и социальных проектов» и «Пропраздник». Они выиграли тендеры, будучи единственными участниками торгов. Общая стоимость контрактов — почти 68,6 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина