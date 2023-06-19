Прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане до конца недели сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +24 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Во вторник, 20 июня, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, днем в южных районах — умеренный. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов, в низких районах — от +2 до +4°С. Днем прогнозируется от +14 до +19°С.

Ночью в среду, 21 июня, в республике ожидается от +3 до +8 градусов. Днем температура воздуха повысится до +14..+19°С. В отдельных районах Татарстана из-за близости атмосферного фронта возможен небольшой дождь.

В четверг, 22 июня, существенных осадков в республике не ожидается. Ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, днем — от +15 до +20°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем 23 и 24 июня днем потеплеет до +19..+24 градусов. В пятницу вероятность осадков небольшая, в субботу дождь пройдет местами.

Днем 19 июня Татарстан находится на периферии сместившегося со Скандинавии на северо-запад Европейской территории России антициклона, в холодной воздушной массе. Ожидается от +13 до +18 градусов и порывистый северный ветер. Вероятность осадков небольшая.

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Татьяна Демина