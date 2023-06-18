В Херсонской области прошла активная стадия наводнения

Активная фаза наводнения в Херсонской области уже прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

— В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, за время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти 8 тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Госпитализированы 107 человек.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

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Елизавета Пуншева