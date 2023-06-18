Владимир Путин заявил, что продовольствие в рамках зерновой сделки не идет в Африку

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин назвал обманом со стороны Запада то, что продовольствие в рамках зерновой сделки не идет в нуждающиеся страны Африки.

— Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. 31,7 млн тонн вывезено, а только 3% ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман? — цитирует его ТАСС.

По его словам, на 15 июня из украинских портов вывезли 31,7 миллионов тонн сельхозпродукции.

— Не мало. В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тысяч тонн из 31,7 миллионов. Это всего 3,1%. <...> В государства ЕС между тем направлено 38,9%, 12,3 миллионов тонн. В Турцию — 11%, потом в другие страны. Поэтому обращаю на это ваше внимание. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии, — отметил президент.



На этой неделе Путин заявил, что правительство России думает над выходом из зерновой сделки.

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов страны. Чуть раньше он говорил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки.

Позже Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.

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Елизавета Пуншева