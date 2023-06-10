МИД: решение по зерновой сделке будут принимать только исходя из интересов России
Замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться, — ответил он на вопрос о намерении России продлевать сделку после 18 июля.
Напомним, 9 июня в Женеве прошел новый раунд переговоров между Россией, представленной Вершининым, и ООН, представленной генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспен.
На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса усложняет продление зерновой сделки. По его словам, на судьбе сделки такое ЧП может сказаться «только негативно»:
— Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой, — сказал он.
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