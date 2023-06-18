Алексей Песошин посетил Сабантуй в Набережных Челнах — видео

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил Сабантуй в Набережных Челнах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Его встретили финалистки конкурса «Краса Сабантуя» с песнями и чак-чаком.

Алексей Песошин обошел национальное подворье.

На центральном майдане артисты в костюмах разных народов приветствовали всех гостей праздника, в автограде проживают представители более 80 национальностей. Каждое выступление артистов отражает их единство и сплоченность.

Также на празднике награды вручили механизаторам, промышленникам, животноводам, учителям, врачам, строителям и энергетикам. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил тружеников агропромышленного комплекса, чьими стараниями обеспечивается продовольственное благополучие города.

Слова поздравления от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова передал Алексей Песошин.



В центре внимания в этом году была национальная борьба корэш, ее победитель получил автомобиль «Москвич».

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Илина Хакимова