В Челнах победитель Сабантуя получит барана и автомобиль «Москвич»

Победитель национальной борьбы корэш на Сабантуе в Набережных Челнах получит автомобиль «Москвич», сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов.



Кроме автомобиля, батыр Сабантуя получит и традиционный приз — барана.

Мэр города Наиль Магдеев выразил благодарность спонсорам праздника:

— Ценный приз должен быть соответствующий. Попросили в этом году сделать приз больше — абсолютный батыр получит автомобиль, — сказал он.

В Зеленодольском районе Татарстана 11 июня определили батыра-2023 по борьбе корэш. 10-кратный абсолютный батыр Сабантуя Фирдус Зайнуллин уступил Айдару Ахметову. Ключи от нового автомобиля победителю вручил глава района Михаил Афанасьев. Также в Зеленодольске батыру сева подарили трактор «Кентавр T-244pro». Батыром стал Фидаиль Тимуршин — инженер ВЗП «Заволжья».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко