Потери экономики из-за COVID в России составили $306 на человека, в Германии — $4807, а в Австралии — $5760

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ рассказала о потерях российской экономики из-за пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости».

— Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии — $5760 на душу населения, — сказала Попова.



Она обратила внимание, что «цифры несопоставимые». Это, по ее словам, говорит о том, что «все, что мы делали, это абсолютно правильно».



Глава Роспотребнадзора также отметила, что система мероприятий, которая была организована в России и в ряде других стран мира, была разной. Например, в ряде стран практически всю пандемию вводились локдауны. В России же специалисты говорили, что это малоэффективная мера, поэтому не включали ее в систему. Исключение составил только самый первый локдаун, когда мало что было известно о вирусе.



В России показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился на 28%, сообщили в оперштабе. Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,1%.

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Илина Хакимова