В Зеленодольском районе Татарстана сгорел дом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вчера вечером в Зеленодольском районе Татарстана в пгт Васильево произошел пожар, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Горела одноэтажная кирпичная баня, площадь пожара — 12 кв. м.

При попытке самостоятельного тушения получил ожоги тела мужчина 1978 г. р., его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

— Причина пожара устанавливается, — добавили в пресс-службе.

Вчера вечером в многоквартирном доме на улице Баки Урманче, 6, в Зеленодольске произошел пожар. Огонь разгорелся на девятом этаже 10-этажного дома, площадь пожара составила 2 кв. м, пожарные спасли двух человек.



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Илина Хакимова