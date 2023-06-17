В многоквартирном доме в Зеленодольске на пожаре спасли двух человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В многоквартирном доме на улице Баки Урманче, 6, в Зеленодольске произошел пожар. Огонь разгорелся на девятом этаже 10-этажного дома, площадь пожара составила 2 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Пожарные спасли двух человек в пьяном состоянии — женщину 1982 года рождения и мужчину 1984 года рождения. Их госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с отравлением продуктами горения.

До прибытия пожарных подразделений из соседних квартир самостоятельно эвакуировались три человека. Причина пожара устанавливается.

В Зеленодольском районе Татарстана утром, 17 июня, произошел пожар, на котором пострадал мужчина 1944 года рождения. Мужчина получил ожоги кистей 1 — 2 степени (6%), от госпитализации отказался. Причина пожара устанавливается.



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Маргарита Головатенко