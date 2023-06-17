Анатолий Аксаков: прибыль банковского сектора в 2023 году может составить 2,5 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Прибыль банковского сектора в 2023 году может составить 2,5 трлн рублей, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Банк России в этом году повысил свой прогноз по прибыли банковского сектора в 2023-м до 2 трлн руб.

— 2 трлн рублей — это реальный показатель прибыли кредитных организаций. Но вполне реальная цифра 2,5 трлн рублей... Я скажу, что перерабатывающая отрасль, машиностроение, строительство, производство товаров народного потребления — оно активно наращивается, иногда даже кратными цифрами, это требует финансовых ресурсов, кредитов. Поэтому 2,5 трлн рублей — это не фантастическая цифра, вполне возможная по итогам этого года, рассказал он ТАСС.

По прогнозу рейтингового агентства НКР, чистая прибыль банков России в отсутствие новых макрошоков в 2023 году может обновить рекорд двухлетней давности, увеличившись до 2,4—2,6 трлн рублей. Агентство указало, что только за первый квартал текущего года российские банки заработали уже 881 млрд рублей чистой прибыли, то есть рентабельность капитала составила 32%. НКР объясняет, что большой вклад в такие показатели внесли разовые факторы (прежде всего валютная переоценка), хотя и без их учета чистая прибыль составила 500 млрд рублей (рентабельность 18%).

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Маргарита Головатенко