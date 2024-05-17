Россия получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в Европу

Фото: Максим Платонов

Россия получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в Европу. Согласно анализу данных Центрального банка России, доля российской валюты в расчетах за поставки товаров и услуг в Европу значительно возросла. В марте она составила 58,5%, увеличившись по сравнению с февралем на 9,6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рубль активно используется для оплаты российского экспорта. В Европе доля расчетов в рублях составляет более половины всех платежей.

Такая тенденция демонстрирует укрепление позиций России на мировом рынке и ее независимость от иностранных валют в сфере внешней торговли. Особенно примечательно, что рубль активно используется в расчетах не только в Европе, но и в других регионах мира. Так, в Карибском бассейне доля расчетов в российской валюте составляет 94%, в Океании — 55,8%, а в Африке — 51,4%.

Напомним, по информации Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $76,58 млрд.

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Разиль Самигуллин