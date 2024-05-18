Российский рынок майнинга криптовалют может вырасти на 20–40%

Фото: Максим Платонов

Российский рынок майнинга криптовалют продолжает расти рекордными темпами. Эксперты прогнозируют увеличение объемов добычи на 20—40% в этом году, что укрепит второе место России по объемам добычи криптовалют, уступая лишь США.

Сергей Безделов из Ассоциации промышленного майнинга отмечает, что после двукратного увеличения в 2023 году рынок может продолжить рост при условии сбалансированного регулирования. В прошлом году российские майнеры добыли около 54 тысяч биткоинов на сумму $3,5 млрд.

В 2023 году в России использовалось до 2,2 ГВт майнинговых мощностей, по сравнению с 1 ГВт в 2022 году. Для сравнения в США добыто 143 тысячи биткоинов с использованием 5,3 ГВт. Большинство мощностей в России направлено на добычу биткоина — более 95%, по оценке BitRiver.

Эксперты подчеркивают привлекательные условия для майнинга в России, включая низкие тарифы на электроэнергию и подходящий климат. В настоящее время майнинг не регулируется законодательством, но обсуждаются меры по регистрации майнеров и обложению их энерготарифами как представителей бизнеса.

Однако остаются риски, связанные с техническими сбоями, хакерскими атаками и волатильностью криптовалюты, предупреждают эксперты.



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Екатерина Петрова