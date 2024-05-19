Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

Фото: Максим Платонов

Экономика России заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении с начала XXI века. Это следует из анализа РИА «Новости» данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.

ВВП России за 23 года вырос в 7,7 раза — до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов в конце прошлого века.

Быстрее всего экономика росла у присоединившейся к БРИКС Эфиопии — с начала века она увеличилась в 19,4 раза, до 160 миллиардов долларов. Далее следует Китай, чей ВВП вырос в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. Третью строчку занимает Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза — до 261 миллиарда долларов с 18,3 миллиарда.

Татарстан также демонстрирует устойчивый рост экономики. В республике реализуются масштабные проекты в области промышленности и инфраструктуры, что способствует увеличению ВВП.

Напомним, газета «Ведомости» опубликовала потери ВВП 19 крупных экономик при полном прекращении торговли. Россия оказалась одной из самых устойчивых стран, а Германия — одной из наиболее уязвимых к полной внешнеэкономической блокаде. Таковы результаты исследования, проведенного китайско-российской Лабораторией оценки последствий межстрановых торговых войн.



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Рената Валеева