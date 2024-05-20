Каждый третий российский предприниматель берет кредит на запуск нового бизнес-проекта

Фото: Динар Фатыхов

Почти половина (41%) российских предпринимателей, которые уже взяли или планируют взять кредит в 2024 году, намерены пополнить оборотные средства. Еще 40% опрошенных планируют потратить деньги на приобретение транспорта или оборудования. Об этом рассказала "Газета.ru" с отсылкой на исследование Делобанка.

В качестве целей кредитования также выступают запуск нового проекта в рамках текущего бизнеса (35%), покрытие кассовых разрывов (26%), ремонт и модернизация транспорта и оборудования (22%).

Сроки и сумма кредитования различаются в зависимости от формы собственности. Индивидуальные предприниматели кредитуются чаще, чем юридические лица: 41% ИП берут кредит раз в полгода, а среди юрлиц с такой частотой обращаются за заемными деньгами только 30%.

Вместе с тем у ИП востребованы кредиты на меньшие суммы: 53% предпринимателей занимают до 1 млн рублей, 29% — от 1 до 5 млн рублей и лишь 12% — от 5 до 20 млн рублей. Юрлица чаще кредитуются на 5-20 млн рублей (в 30% случаев). Еще 28% обычно берут в долг у банка по 1-5 млн рублей.

— Спрос на кредиты растет. Бизнес использует кредитование как инструмент для расширения и запуска новых проектов, а также для решения срочных задач, — отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить экономическую самостоятельность регионов. Так, объем инфраструктурных бюджетных кредитов будет ежегодно расти не менее чем на 250 млрд рублей. Кроме того, правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов и улучшению их социально-экономического развития.

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