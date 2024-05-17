«Ведомости»: Россия и Китай менее уязвимы к экономической блокаде, чем Германия

Фото: Максим Платонов

Россия оказалась одной из самых устойчивых стран, а Германия — одной из наиболее уязвимых к полной внешнеэкономической блокаде. Таковы результаты исследования, проведенного китайско-российской Лабораторией оценки последствий межстрановых торговых войн. Эти данные, которые опубликовала газета «Ведомости», оценивают потери ВВП 19 крупных экономик при полном прекращении торговли. Это своеобразный стресс-тест, проведенный с помощью математического анализа.

Лаборатория использовала суперкомпьютерные технологии и агент-ориентированные модели глобальной экономики. Оценка проводилась по показателю индекса национальной силы, включающего природные ресурсы, человеческий капитал, экономический и научный потенциал, а также военные возможности стран.

Согласно расчетам, наименьшие потери понесут США (снижение ВВП на 2,3 процентного пункта), Китай (на 3,1 п. п.) и Россия (на 3,5 п. п.). Также достаточно устойчивыми оказались экономики Австралии (снижение ВВП на 3,7 п. п.), Индонезии (на 3,7 п. п.) и Японии (на 3,8 п. п.). Наибольшие потери ожидаются у Германии, экономика которой в случае полной блокады может сократиться на 8,1 п. п. Значительные сокращения ВВП прогнозируются также для Южной Кореи (на 7,9 п. п.), Мексики (на 7,2 п. п.), Франции (на 7 п. п.), Турции (на 6,6 п. п.), Италии (на 6 п. п.) и Великобритании (на 5,7 п. п.).

Методы прогнозирования лаборатории уже показали свою эффективность в прошлом. Директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин напомнил, что в 2019 году аналогичная модель успешно предсказала снижение ВВП России в результате торговой войны.



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Екатерина Петрова