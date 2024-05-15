Сергей Катырин: создание благоприятных условий для предпринимателей — главная задача торговой палаты

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в ходе брифинга, посвященного XV форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum», рассказал, что Торгово-промышленная палата России работает над созданием благоприятных условий для предпринимателей.

— Основная задача Торгово-промышленной палаты — создать максимально благоприятные условия для развития торгово-экономических связей и бизнеса между предпринимателями России и других стран. Это касается как законодательства, так и подзаконных актов, работы с парламентом и правительствами, — отметил он.

На сегодняшний день в систему торгово-промышленных палат России входит почти 140 организаций и филиалов. Палаты представлены в 350 городах России. В этой системе работает более 50 палат и 300 членов делегаций, а также зарубежные гости и коллеги из более чем 20 палат.

Важным направлением работы отметили обмен опытом и информацией среди предпринимателей.

— Важно, чтобы не только палата, но и предприниматель максимально имели информацию о своих партнерах в той или иной стране. Также они должны знать об условиях ведения бизнеса, инвестирования и B2B-контактов, — подчеркнул Сергей Катырин.

Также он заявил, что в планах Торгово-промышленной палаты создать на территории России 5 площадок, на которых будут проходить дискуссии по актуальным темам экономики, развития бизнеса и экономики стран-партнеров.

— За 5 минут доверие не строится. Для бизнеса нужно упорно работать и добиваться взаимного доверия. Только из этого рождаются контракты, производство, взаимная торговля и инвестиции, — подытожил спикер.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков