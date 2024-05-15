Банк России опубликовал курс валют на 16 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 16 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня выросла на 0,01 рубля, доллар опустился в цене на 0,01 рубля, евро также возрос на 0,16 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,61 рубля;
- доллар — 91,26 рубля;
- евро — 98,83 рубля.
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