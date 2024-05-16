Капитализация криптовалюты Notcoin превысила $1 млрд

Капитализация криптовалюты Notcoin превысила $1 млрд. На старте торгов токен оказался в топ-100 рейтинга Coinmarketcap. Однако в настоящее время пользователи сообщают о проблемах с зачислением NOT, также говорится о зависании кошелька в мессенджере Telegram.

О листинге бессрочных фьючерсов на NOT с кредитным плечом до 50x объявили биржи ОКХ и Binance. Последняя также отказалась от торговой пары NOT/BTC, хотя раньше анонсировала их.

Напомним, в начале марта биткоин сместил швейцарский франк с 13-го места в рейтинге самых ценных валют мира. Криптовалюта достигла отметки в $66 тысяч, что позволило ей превзойти по капитализации швейцарский франк.

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Разиль Самигуллин