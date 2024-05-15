Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 году

Фото: Арсений Губаев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз роста ВВП России. Теперь эксперты ожидают, что в 2024 году российская экономика вырастет на 2,5%, а не на 1%, как предполагалось ранее. При этом прогнозируется замедление роста до 1,5% в 2025 году.

В ЕБРР считают, что рост ВВП на 3,6% в 2023 году произошел благодаря «производственному буму» в оборонном секторе, увеличению торговли с Китаем и другими «нейтральными странами». Прогнозируемый в 2025 году в РФ рост экономики на 1,5%, по мнению экспертов, станет самым низким показателем среди стран, которые рассматривались в докладе.

Среди рисков замедления роста ВВП аналитики называют инфляционное давление, ужесточение денежно-кредитной политики и контроля за движением капитала, «растущую зависимость от Китая, Индии и Турции», а также перебои с международными платежами. Кроме того, существуют риски усиления влияния экономических санкций.

Напомним, 13 мая Центробанк России на своем сайте опубликовал комментарий к своему среднесрочному прогнозу, в котором сообщается, что рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 4,6% в годовом выражении.

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Разиль Самигуллин