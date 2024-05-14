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Банк России опубликовал курс валют на 15 мая

16:25, 14.05.2024
Банк России опубликовал курс валют на 15 мая
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 15 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня снизилась на 0,02 рубля, доллар опустился в цене на 0,27 рубля, евро также подешевел на 0,18 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,60 рубля;
  • доллар — 91,36 рубля;
  • евро — 98,67 рубля.

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Рената Валеева
Экономика

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