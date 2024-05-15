Цена нефти марки Brent выросла до отметки $82,89 за баррель

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром цены на нефть марки Brent выросли до $82,89 за баррель после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. На лондонской бирже ICE Futures цена июльских фьючерсов на Brent увеличилась на 0,62% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составила $82,89 за баррель.

В то же время, котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли на 0,69% и составили $78,56 за баррель.

Напомним, вчера трейдеры обратили внимание на ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, который был опубликован во вторник. Кроме того, они продолжали оценивать вероятность того, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти на своей встрече, которая состоится 1 июня.

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Разиль Самигуллин