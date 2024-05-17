Банк России опубликовал курс валют на 18 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 18 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня упала на 0,01 рубля, доллар поднялся в цене на 0,06 рубля, евро, напротив, опустился на 0,12 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,57 рубля;
- доллар — 90,99 рубля;
- евро — 98,78 рубля.
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