МВФ: «Планы Запада использовать активы РФ могут подорвать мировую валютную систему»

Международный валютный фонд сообщил, что планы западных стран по использованию российских активов могут подорвать мировую валютную экономику.

Напомним, 9 мая, согласно докладу МВФ, мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических разногласий. В один блок вошли государства, которые опираются на Соединенные Штаты, в другой — на Китай. Третий блок состоит из стран, не связанных с этими двумя блоками.

Также в начале года организация прогнозировала, что в текущем году рост экономик стран Ближнего Востока и Северной Африки замедлится. Это объясняется сокращением добычи нефти и негативными последствиями эскалации конфликта в секторе Газа.

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Разиль Самигуллин