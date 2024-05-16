Российские миллиардеры возвращают свои активы в Россию из-за угрозы конфискации

Фото: Динар Фатыхов

Состоятельные россияне начали возвращать свои активы на родину в ответ на растущую угрозу их конфискации. Об этом сообщает «Газета.ru».

Некоторые из них пытаются найти способы сохранить свои деньги на Западе, однако это становится все сложнее. Так, Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуги по управлению семейными трастами, если их основателями или бенефициарами являются граждане России.

Другие предприниматели стремятся перевести свои активы в дружественные страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, либо возвращают их в Россию. По данным издания, большая часть миллиардеров решила вернуть свои активы на родину.

Два российских миллиардера на условиях анонимности рассказали, что теперь им приходится вести бизнес исключительно в России. Еще один источник сообщил, что он с семьей «решил строить новую жизнь в России», однако пока не определился, что делать со своим наследством.

Напомним, в конце апреля один из богатейших людей планеты Илон Маск высказался об одобрении Палатой представителей Конгресса США помощи Украине. Он выразил опасения в связи с отсутствием стратегии по выходу из российско-украинского конфликта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин