Нефть Brent подорожала до $83,25 за баррель

Фото: realnoevremya.ru

В четверг цены на нефть возобновили рост, но остаются в узком диапазоне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 18.05 мск, составила 83,25 доллара за баррель. Это на 0,6% выше, чем на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже также увеличилась — до 79,23 доллара за баррель, что на 0,76% выше предыдущего показателя.

Напомним, 14 апреля трейдеры обратили внимание на ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии нефтяного рынка, который был опубликован во вторник. Кроме того, они продолжали оценивать вероятность того, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти на своей встрече, которая состоится 1 июня.

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Разиль Самигуллин