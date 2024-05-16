Министр инвестиций Ливии: «Ищем новые возможности и новых партнеров для работы»

Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

Эльгаиди Али Саиди Саад, министр инвестиций Государства Ливия, выступил на площадке Международного экономического форума «KazanForum». В рамках пресс-конференции «Международные инвестиции: вчера, сегодня, завтра… Вызовы, возможности и роль Татарстана в развитии экономического сотрудничества» он рассказал о государственных инициативах по созданию благоприятного инвестиционного климата в стране и пригласил предпринимателей к сотрудничеству.

— Министерство инвестиций в Ливии было создано относительно недавно. В 2010 году издан закон, поощряющий инвестиции во все сферы, кроме нефтяной. С 2012 года государство взяло новый курс экономики. Власти Ливии стремятся привлечь иностранных инвесторов, чтобы развивать сферу услуг, инфраструктуру, сельское хозяйство и промышленность, — отметил министр.

Он подчеркнул, что власти Ливии готовы оказывать поддержку и предоставлять субсидии инвесторам, особенно тем, кто заинтересован в сотрудничестве в приоритетных для Ливии сферах:

— Всем известно, что Ливия является очень большим государством. У нас очень большая территория — примерно 1,75 млн кв. км. Мы готовы оказывать поддержку и предоставлять субсидии инвесторам, особенно тем, кто заинтересован в сотрудничестве в приоритетных для Ливии сферах.

Расположение Ливии удобно для логистики, как морской, так и сухопутной. предоставлено пресс-службой KazanForum

Особое внимание министр уделил возможностям для сотрудничества с Россией и Татарстаном. Он отметил, что продукция халяль из Ливии может быть интересна российскому потребителю. Ливия может поставлять оливковое масло и финиковые изделия.

— Мы принимаем участие на KazanForum уже второй раз. В этом году в рамках этого форума мы узнали много нового. Нам рассказали про продукцию халяль, огромное спасибо госпоже Талие за это, — отметил он.

Также он подчеркнул, что в государстве созданы безопасные условия для ведения бизнеса. По словам Эльгаиди Али Саиди Саада, в Ливии были решены все проблемы, связанные с террористической угрозой.

— Террорист не имеет лица или гражданства. Мы боролись и победили. В истории нашей страны действительно был трудный период. Но сейчас, благодаря нашим службам безопасности, мы смогли разобраться со всеми группировками на территории всей страны, — рассказал министр.

Министр инвестиций также перечислил бонусы и предложения для инвесторов.

— В Ливии действует адаптированный закон для иностранных инвесторов. Государство предоставляет логистические услуги, а также покрывает страховые риски для инвесторов, — подытожил он свое выступление.

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Олег Исаков