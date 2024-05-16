Александр Ведяхин: внедрение ИИ может принести в ВРП Татарстана 345 миллиардов рублей к 2030 году

Внедрение искусственного интеллекта может принести во внутренний региональный продукт (ВРП) Татарстана 345 миллиардов рублей к 2030 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин во время пресс-подхода на полях KazanForum.

— Республика Татарстан является очень мощным промышленным регионом Российской Федерации с очень сильным образованием, сильным потенциалом. Таким образом, внедрение искусственного интеллекта для Татарстана может принести очень заметный вклад во внутренний региональный продукт (ВРП). Мы видим, что это может быть более 8% ВРП, что составляет примерно 345 миллиардов рублей к 2030 году. Это большие суммы, которые, очевидно, будут замечены не только на уровне всей республики, но и в каждом городе, в каждом населенном пункте. Потому что, когда мы говорим про рост ВРП, это значит — будет расти благосостояние людей, — заявил он, отвечая на вопрос.



Другой был связан с акселераторами, которые доступны школьникам и студентам Татарстана. Через них уже прошли более 1 600 молодых человек.

— Школьники и студенты хотят делать свои стартапы и небольшие бизнесы, и, конечно, мы в этом помогаем. У них есть интересные, такие яркие, иногда очень прикольные бизнес-идеи, которые позволяют развивать технологии и позволяют развивать Татарстан и развиваться, самое главное, ребятам, при этом оставаться в регионе, не уезжать, а развивать бизнес здесь, — подчеркнул Александр Ведяхин.

