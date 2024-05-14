Центробанк рекомендовал реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений

Фото: Максим Платонов

Центробанк выступил с инициативой по рекомендации кредиторам провести реструктуризацию задолженностей предпринимателей, пострадавших от наводнений.

Письмо с подобным запросом отправили банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй. Теперь кредиторы могут проводить данную процедуру по своим собственным программам.

Предполагается, что в случае обращения предпринимателя с просьбой о пересмотре условий кредитного договора кредитору рекомендуется временно приостановить исполнение обязательств на установленный с заемщиком период. После этого необходимо оперативно предоставить клиенту новый график платежей без начисления штрафов и пеней.

Отмечается, что такая реструктуризация не должна учитываться при расчете индивидуального рейтинга заемщика. Это позволит предпринимателям, пострадавшим от наводнений, более гибко управлять своими финансовыми обязательствами в сложившейся ситуации.

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Рената Валеева