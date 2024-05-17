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Цена нефти Brent превысила $83 за баррель

09:16, 17.05.2024
Цена нефти Brent превысила $83 за баррель
Фото: Максим Платонов

Нефть Brent на Лондонской бирже подорожала до $83,53 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытии предыдущих торгов. Рост стоимости нефти наблюдается в пятницу, таким образом, она завершает неделю с положительной динамикой.

Цена фьючерсов на нефть Brent продолжает расти. Это может быть связано с увеличением спроса на энергоносители, а также с ограничениями добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Стоимость фьючерсов на сорт нефти WTI на июнь также увеличилась. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи они подорожали до $79,36 за баррель — рост составил 0,16%.

Напомним, в четверг цены на нефть возобновили рост, но оставались в узком диапазоне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $83,25 за баррель.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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