В 2023 году чистая прибыль банков России может составить до 2,6 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чистая прибыль банков России в отсутствие новых макрошоков в 2023 году может обновить рекорд двухлетней давности, увеличившись до 2,4—2,6 трлн рублей, сообщается в прогнозе рейтингового агентства НКР.



— Рентабельность капитала сектора по итогам года вернется к уровню 2020—2021 годов и составит 16—18%, — говорится в сообщении.

Агентство указало, что только за первый квартал текущего года российские банки заработали уже 881 млрд рублей чистой прибыли, то есть рентабельность капитала составила 32%. НКР объясняет, что большой вклад в такие показатели внесли разовые факторы (прежде всего валютная переоценка), хотя и без их учета чистая прибыль составила 500 млрд рублей (рентабельность 18%).



Аналитики добавляют, что совокупная прибыль 10 крупнейших отечественных банков по итогам 2023 года может приблизиться к рекордной отметке в 2 трлн рублей, цитирует ТАСС агентство.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако стоит отметить, что прогноз НКР не учитывает возможное влияние на финансовый результат доходов от переоценки ценных бумаг и операций с иностранной валютой, так как агентство считает, что влияние таких доходов будет скорее нейтральным либо умеренно положительным.

Также прогноз приведен без учета единовременных взносов в бюджет, которые отдельные крупные банки могут осуществить до конца 2023 года. В НКР добавили, что Минфин России оценивает размер этого взноса примерно в 300 млрд рублей.



Убыток Центробанка по итогам прошлого года вырос в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей. Отметим, что отрицательный финансовый результат сложился в основном за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова